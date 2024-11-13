Компания Apple может отказаться от выпуска более дешевой модели гарнитуры Vision Pro и вместо этого представить обновленную версию с более мощным чипом M5, но с тем же дизайном и ценой.

Apple может отказаться от выпуска более дешевой модели гарнитуры Vision Pro из-за того, что обновление следующего года будет иметь такой же дизайн и цену, но будет оснащено более мощным чипом М5. Гарнитура Vision Pro первого поколения от Apple является технологическим чудом, но ее высокая цена делает ее недоступной для многих потребителей.

В связи с этим компании не удалось снизить стоимость производства, что повлияло на конечную цену устройства. Ожидается, что компания выпустит гарнитуру Vision Pro 2 во второй половине 2026 года или в первой половине 2027 года с новым чипом М5, но с сохранением текущего дизайна. Слухи утверждают, что новая модель будет иметь более доступную цену.

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что выпуск Vision Pro 2 планируется осенью 2025 года или весной 2026 года, что означает, что до запуска остается около года. На прошлой неделе аналитик Минг-Чи Куо также отметил, что компания отложила свои планы по выпуску более дешевой версии гарнитуры Vision Pro.