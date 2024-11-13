AMD готовится выпустить линейку мобильных графических процессоров Radeon RX 8000 "RDNA 4", которая будет включать четыре варианта с различной памятью и мощностью.

Компания Golden Pig Upgrade Pack раскрыла первые спецификации грядущей линейки мобильных графических процессоров AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4». Ожидается, что AMD выпустит не менее четырех мобильных GPU Radeon RX 8000 «RDNA 4», с различными конфигурациями памяти до 16 ГБ и мощностью до 175 Вт TGP.

Согласно предоставленным данным, линейка графических процессоров AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» будет включать в себя четыре SKU: R25M-E6 (Navi 48?) с 16 ГБ памяти и 256-битным интерфейсом, R25M-E4 (Navi 48?) с 12 ГБ памяти и 192-битным интерфейсом, R25M-P6 (Navi 44?) и R25M-P4 (Navi 44?) с 8 ГБ памяти и 128-битным интерфейсом.

Ранее сообщалось о четырех вариантах настольных графических процессоров AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4». Главное различие между мобильными и настольными вариантами заключается в суффиксах «D» и «M», где первый обозначает настольные, а второй - мобильные варианты. Настольные варианты включают Navi 48 SKU #1 - R24D-E8, Navi 48 SKU #2 - R24D-E6 и Navi 44 SKU #1.

