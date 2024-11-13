В их портфолио будут различные линейки продуктов, включая APU Ryzen, Strix Halo и Radeon RX 8000.

Компания AMD планирует обновить свои мобильные процессоры и графические процессоры в 2025-2026 годах. Они представят несколько новых линеек продуктов, включая обновленные APU Ryzen, Strix Halo и серию Radeon RX 8000. Хотя эта информация не является официальной, автор утечки имеет надежный источник, поэтому его стоит учесть.

В основе обновлений APU AMD Ryzen (2025-2026) будут две новые семьи - Krackan Point и Hawk Point. Krackan Point, которая будет брендирована как серия Ryzen AI 300, будет ориентирована на экономичные ноутбуки и будет иметь 8 ядер и 16 потоков с конфигурацией 4x Zen 5 + 4x Zen 5C. Они также будут включать до 8 вычислительных блоков RDNA 3.5 и поддерживать память LPDDR5X-8000 или DDR5-5600. Эти чипы будут иметь сертификат Copilot+.

Hawk Point будет ребрендингом существующей линейки APU Ryzen 200. Подробности о ней пока не сообщаются, но она, вероятно, предложит улучшенные характеристики и производительность.

Кроме APU, AMD также планирует обновить свою линейку графических процессоров Radeon. Новая серия Radeon RX 8000 будет предлагать некоторые новые функции и улучшенную производительность. Более подробные сведения о новых графических процессорах пока тоже не предоставляются.

