Телефоны под управлением iOS 18.1 таинственным образом перезагружались, но позже выяснилось, что Apple намеренно добавила эту предосторожность, чтобы предотвратить разблокировку в полиции.

В новом отчете упоминается функция iOS 18.1, называемая "перезагрузка бездействия", которая перезагружает iPhones, если они не были разблокированы в течение определенного периода времени. Это не является ошибкой, а скорее функцией безопасности, которую Apple включила в свою операционную систему. Эта функция помогает предотвратить взлом устройств и сохранить информацию пользователя в безопасности. Было установлено, что код в iOS 18 и выше контролирует время активности устройства и перезагружает его, если возникает длительный период бездействия.



Джиска Классен, руководитель исследовательской группы в Институте Хассо Платтнера, назвала эту функцию "перезагрузкой бездействия". Кристофер Вэнс, специалист по криминалистике из компании Magnet Forensics, участвовавший в групповом чате, подтвердил наличие кода, который заставляет iPhone перезагружаться в определенных ситуациях.



Цель Apple заключается в постоянном повышении уровня безопасности своих iPhone. Устройства компании могут автоматически перезагружаться, если не удается правильно разблокировать телефон. Это делает украденное устройство бесполезным для воров и помогает предотвратить несанкционированный доступ к информации пользователя.