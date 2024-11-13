Это позволяет ноутбуку работать до 24 часов без подзарядки.

Недавно компания Apple представила новые модели MacBook Pro M4, которые обладают значительной мощностью и предлагают улучшение времени автономной работы. Макбук на базе M4 оснащен аккумулятором емкостью 72,6 Вт-ч, что на 5% больше, чем у предыдущей версии M3. Это позволяет достичь до 24 часов работы.

Хотя внешне новые модели M4 MacBook Pro похожи на предыдущую версию, это не является недостатком, поскольку дизайн с цельным экраном все еще остается актуальным. Видео на YouTube-канале Max Tech раскрывает подробности об аккумуляторе новых моделей и подчеркивает, что он стал более емким, но форм-фактор и дизайн остались неизменными. Это улучшение аккумулятора является одной из главных причин актуализации на M4 MacBook Pro. Apple объявила, что новые модели имеют лучшее время работы без подзарядки по сравнению с другими моделями MacBook, даже лучше, чем у линейки Air.