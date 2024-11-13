Первый анонс STALKER 2 был сделан в 2010 году.

STALKER 2: Heart of Chornobyl стал золотым, что означает, что игра готова и отправлена в массовое производство. Однако фанаты надеются, что не произойдет задержки, как это было с Cyberpunk 2077. GSC Game World начала работу над STALKER 2 почти десять лет назад, с анонсом игры в 2010 году, и после распада студии в 2011 году проект был отменен. Игра была возобновлена, и теперь после многолетней работы она готова к релизу.

STALKER 2: Heart of Chornobyl является продолжением серии S.T.A.L.K.E.R., последняя часть которой вышла в 2009 году. Эта новая игра поведет игроков в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они столкнутся с опасностями и загадками. Разработчики обещают разнообразный открытый мир, богатую сюжетную линию и проверенные временем игровые механики.

STALKER 2 вызывает особый интерес у фанатов серии не только из-за ее долгого ожидания, но и из-за перспективы использования новейших технологий. Игра будет работать на движке Unreal Engine, что позволит создать более реалистичные и детализированные окружения, а также использовать передовые графические эффекты.