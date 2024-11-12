Это является низкой стоимостью по сравнению с предполагаемой ценой в 240 долларов за чипсет Qualcomm.

Утечка документов Google раскрывает интересные детали о стоимости чипа Tensor, который используется в их смартфонах Pixel. Впервые с появлением модели Pixel 6, компания перешла на использование чипсета Tensor, разработанного самим Google. Это решение вызвало много критики, потому что ранее Google предпочитала использовать чипсеты Qualcomm, что приводило к неудовлетворительной производительности у их флагманских устройств и проблемам с перегревом. Теперь Google собирается исправить эти недостатки, перейдя на процессор Tensor G5, созданный по новейшему 3-нм техпроцессу от TSMC. Возможными причинами являются и экономические соображения, поскольку считается, что стоимость чипсета Tensor не должна превышать 65 долларов. Такая цена поможет компании Google сохранить бизнес Pixel прибыльным и конкурентоспособным.