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ddr22
В новом обновлении V Rising Version 1.1 разработчики добавят новые возможности, боссов и PvP-арену
Компания Stunlock Studios выпустила запись в своем блоге, где рассказала о продолжении работы над игрой после ее полного релиза.

В предстоящем обновлении игры V Rising, которое запланировано на 2025 год, разработчики из Stunlock Studios планируют добавить новые функции, боссов и PvP-арену. Согласно записи в их блоге, игра получила много положительных отзывов после ее полного релиза в мае 2024 года и разработчики рады сообщить о работе над новыми возможностями и исправлении ошибок. Они сосредоточены на доработке функций, над которыми они экспериментировали в предыдущих патчах, чтобы создать уникальные моменты для каждого игрока.
Одно из основных направлений разработчиков - случайные дропы, которые были добавлены для того, чтобы создать уникальные моменты для каждого сохранения. Также разработчики хотят побороть разочарование игроков, которые часто знают, какой предмет им нужен, чтобы улучшить своего персонажа, но не могут его получить. Вспомним, что V Rising находилась в раннем доступе на протяжении длительного времени, а полный релиз состоялся, только в мае 2024 года, с последующим выпуском на PlayStation 5 в июне. Обновление версии 1.1 обещает добавить новый биом, который дополнит игровый мир и расширит его возможности.

Кроме того, разработчики сообщают, что постоянно работают над исправлением ошибок как для консольных версий, так и для ПК. Они считают, что всегда будут мелкие недочеты, над которыми можно потратить несметное количество времени, но они предпочитают сосредоточиться на получении результатов и расширении функций, которые они начали испытывать в предыдущих патчах. Отзывы поклонников игры положительные, и разработчики намерены слушать своих игроков и учитывать их предложения при дальнейшей работе над игрой.

#v rising
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