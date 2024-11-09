Предварительные заказы уже открыты, а те, кто оформит заказ на Imperial Edition, смогут начать играть за шесть дней до официального выхода.

Компания Fatshark объявила о скором выходе игры Warhammer 40K Darktide на PlayStation 5. Игра будет доступна с 3 декабря и будет выпущена только в цифровом формате. Для желающих уже открыты предварительные заказы, а те, кто оформят предварительный заказ на Imperial Edition, смогут поиграть в игру на шесть дней раньше. Компания также выпустила трейлер игры.

Стандартное издание Warhammer 40K Darktide для PS5 доступно для приобретения в PlayStation Store по цене 39,99 доллара. Подписчики PlayStation Plus смогут получить скидку в размере 10% на стандартное издание и 15% на императорское издание игры.

Версия Warhammer 40K Darktide для PS5 будет включать все материалы и улучшения, которые были добавлены со времени выпуска игры на ПК. Игра также будет оптимизирована для работы на PS5 Pro и будет поддерживать тактильную обратную связь DualSense. Благодаря этому игроки смогут наслаждаться более реалистичным геймплеем на консоли.

Ожидается, что игра будет работать в разрешении 4K при частоте кадров 60FPS на PS5 Pro.



