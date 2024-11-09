В этом году Samsung представила свою первую модель умного кольца - Galaxy Ring, которое было компактным и удобным для ношения.

Корейский информатор сообщил, что следующее поколение "умного" кольца Galaxy Ring 2 от Samsung может выйти раньше, чем ожидалось. Первая модель Galaxy Ring была представлена компанией в этом году и получила положительные отзывы от пользователей благодаря компактному дизайну, фокусу на здоровье и удобству ношения. Цель Samsung - расширить базу пользователей, предлагая больше вариантов размеров и делая носимые устройства доступными.

С момента выхода первой модели прошло немного времени, но уже начали появляться слухи о Galaxy Ring 2 и возможной дате его запуска. Одна из утечек говорит о том, что Galaxy Ring 2 может выйти раньше, чем ожидалось. Несмотря на то, что появление преемника обычно ожидается после выпуска большого продукта, некоторые источники утверждают об отклонении от этого шаблона.