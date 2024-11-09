Корейский информатор сообщил, что следующее поколение "умного" кольца Galaxy Ring 2 от Samsung может выйти раньше, чем ожидалось. Первая модель Galaxy Ring была представлена компанией в этом году и получила положительные отзывы от пользователей благодаря компактному дизайну, фокусу на здоровье и удобству ношения. Цель Samsung - расширить базу пользователей, предлагая больше вариантов размеров и делая носимые устройства доступными.
С момента выхода первой модели прошло немного времени, но уже начали появляться слухи о Galaxy Ring 2 и возможной дате его запуска. Одна из утечек говорит о том, что Galaxy Ring 2 может выйти раньше, чем ожидалось. Несмотря на то, что появление преемника обычно ожидается после выпуска большого продукта, некоторые источники утверждают об отклонении от этого шаблона.
Корейский информатор сообщил, что следующее поколение "умного" кольца Galaxy Ring 2 от Samsung может выйти раньше, чем ожидалось. Первая модель Galaxy Ring была представлена компанией в этом году и получила положительные отзывы от пользователей благодаря компактному дизайну, фокусу на здоровье и удобству ношения. Цель Samsung - расширить базу пользователей, предлагая больше вариантов размеров и делая носимые устройства доступными.