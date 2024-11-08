Эта демонстрация подчеркивает потенциал Snapdragon 8 Elite на Android-устройствах.

Snapdragon 8 Elite, чипсет от Qualcomm, демонстрирует выдающиеся результаты в запуске современных игр на мобильных устройствах под управлением платформы Google. В частности, при запуске игры A Plague Tale: Innocence, Snapdragon 8 Elite показывает частоту кадров более 60FPS, что в два раза превышает результаты предыдущей версии чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

По сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Elite обеспечивает прирост частоты кадров на 266 процентов при запуске A Plague Tale: Innocence. Хотя в сообщении не было упомянуто программное обеспечение для эмуляции, видео, опубликованное @cozy_OSS на X, подтверждает отличную производительность Snapdragon 8 Elite в игре. На кадрах игрового процесса видно, что для загрузки игры используется GameFusion, а информация об разрешении или качестве изображения на обоих устройствах отсутствует.



Snapdragon 8 Elite является одним из самых мощных чипсетов от Qualcomm, который способен эффективно обрабатывать современные игры на мобильных устройствах. Подтверждение в виде запуска A Plague Tale: Innocence с более чем 60FPS говорит о высоком уровне производительности чипсета и его способности предоставлять плавную и качественную игровую сессию.



