Эта технология будет применяться не только в обычных настольных процессорах, но и в CPU Threadripper.

По слухам, AMD планирует оснастить следующее поколение APU Ryzen и процессоры Threadripper новейшей технологией 3D V-Cache. Эта технология, которая ранее использовалась только в обычных настольных процессорах, теперь будет доступна и для APU и CPU. Согласно слухам, AMD смогла достичь высокой производительности в играх и производстве благодаря внедрению 3D V-Cache.

Ранее компанией анонсированы чипы X3D, которые не обеспечивали такую высокую производительность, но с появлением новых чипов Ryzen 9000X3D ситуация изменилась. Также есть информация о том, что AMD может расширить применение технологии X3D на рабочие станции и мобильные платформы.

Недавние утечки информации указывают на то, что AMD готовит процессоры Threadripper следующего поколения, которые будут использовать технологию 3D V-Cache. Пользователь форума Chiphell Forums, известный как zhangzhonghao, раскрыл дополнительные сведения в своих сообщениях.

Он утверждает, что поставщики подтвердили информацию о планах AMD внедрить технологию 3D V-Cache в процессоры Threadripper. Это значит, что в следующем поколении Threadripper пользователи смогут ожидать еще большей производительности.

