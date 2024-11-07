Apple ведет переговоры с Foxconn, компанией-сборщиком iPhone, о возможности массового производства серверов.

Foxconn ведёт переговоры о создании специальных серверов для развития возможностей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) компании. Выход iOS 18.1, который был анонсирован недавно, свидетельствует о том, что Apple Intelligence готова к использованию. Для расширения возможностей генеративного ИИ необходимы дополнительные серверные мощности.

Согласно слухам, Foxconn ведет переговоры о создании необходимого оборудования для Apple, однако также есть вероятность, что в цепочку поставок Apple может войти и другие игроки, включая Lenovo и ее дочерние компании. Недавний отчет Nikkei Asia сообщает, что Apple и Foxconn находятся в переговорах, и Foxconn, крупнейшая фирма по сборке iPhone, может быть поручено массовое производство серверов, которые позволят миллионам людей получить доступ к облачным функциям Apple Intelligence. На данный момент соглашение еще не подписано и процесс может затянуться, особенно учитывая, что Foxconn также может быть занята созданием серверов искусственного интеллекта NVIDIA.

Важно отметить, что Apple, вероятно, заранее просчитала эту возможную задержку и поэтому инициировала переговоры с Foxconn и другими компаниями.