Творческий директор Dragon Age, Джон Эплер, подтвердил это в интервью Rolling Stone, указав на то, что BioWare является небольшой командой, и они сейчас сосредоточены на создании новой игры.

BioWare не планирует выпускать DLC для игры Dragon Age: The Veilguard, так как они полностью сфокусированы на разработке следующей части Mass Effect. Команда не так многочисленна, поэтому они решили сосредоточиться на новом проекте, который будет отличаться фотореалистичным стилем и зрелым подходом, как заявил исполнительный продюсер Майк Гэмбл. Если продажи Dragon Age: The Veilguard превзойдут ожидания, есть вероятность изменить планы и выпустить DLC. Интервью с творческим директором Джоном Эплером подчеркнуло, что с точки зрения сюжета, игра завершена и не требует дополнительного контента, в отличие от предыдущей части Inquisition.

Dragon Age: The Veilguard получила большую популярность и установила новый рекорд по количеству просмотров в Steam для премиум-игры BioWare и EA. За последние двенадцать часов был зарегистрирован новый пик в 77,4 тыс. просмотров. Эта популярность пока не привела к планам выпуска дополнительного контента. Несмотря на это, игра имеет потенциал для успеха на рынке, и если она превзойдет ожидания, тогда планы BioWare могут измениться.

Джон Эплер подчеркнул, что Dragon Age: The Veilguard является завершенной игрой с хорошо развитым сюжетом, в отличие от предыдущей части Inquisition, которой были необходимы DLC для завершения истории. BioWare обратили внимание на отзывы поклонников и использовали их для создания Dragon Age: The Veilguard, поэтому с точки зрения развития сюжета, игра стоит на достаточно удовлетворительном уровне.