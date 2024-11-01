Эта плата предназначена для использования в области искусственного интеллекта.

Компания Milk-V представила новую материнскую плату формата mini-ITX под названием Megrez. Данная плата разработана для обработки задач в области искусственного интеллекта и поддерживает графические процессоры AMD Radeon RX 7900 XTX. Такой выбор видеокарты объясняется ажиотажем вокруг искусственного интеллекта и увеличенным интересом к решениям на базе архитектуры RISC-V.

Платформа Megrez оснащена SoC Eswin EIC7700X, который представляет собой 64-битный процессор RISC-V с конфигурацией из 4-х ядер SIFIVE P550 и отдельным AI NPU для работы с искусственным интеллектом. Это позволяет достичь высокой производительности и эффективности. Кроме того, плата поддерживает графический процессор AMD Radeon RX 7900 XTX, что позволяет реализовать сложные графические вычисления и обрабатывать большие объемы данных.

Материнская плата Megrez также обладает поддержкой различных интерфейсов, включая PCIe Gen 4.0 x16 для подключения графического процессора, USB 3.2 Gen 2 для высокоскоростных периферийных устройств и два разъема M.2 для установки SSD.

Milk-V Megrez не только предлагает решение на базе архитектуры RISC-V, но и ставит перед собой целью продвижения этой технологии среди обычных потребителей. Учитывая масштабируемость и эффективность решений на основе RISC-V, ожидается, что Megrez увеличит интерес к этой архитектуре и стимулирует ее использование в различных областях, включая искусственный интеллект.