Этот новый "умный" дисплей будет представлять собой полусферическое основание с квадратным дисплеем, установленным сверху.

Компания Apple планирует возродить исторический дизайн своего популярного устройства iMac G5, выпустив новый "умный" дисплей для умного дома. Аналитик поделился деталями планируемого устройства, отметив, что оно будет напоминать культовый iMac G4. По ожиданиям, этот новый "умный" дисплей будет представлять собой полусферическое основание с квадратным дисплеем, установленным сверху. Дизайн устройства, как предполагается, будет похож на iMac G4, выпущенный почти 20 лет назад.

Устройство для умного дома, разрабатываемое Apple, ранее описывалось как гибрид между iPad и HomePod — роботизированная рука с установленным дисплеем сверху и HomePod снизу. Сейчас появились дополнительные подробности о его дизайне. Представляется, что устройство будет иметь маленькую квадратную форму с полусферическим основанием и роботизированной рукой, прикрепленной сверху.

Дисплей будет размещен под углом, который можно будет регулировать. Размеры нового "умного" дисплея будут меньше, чем предполагалось ранее, и он будет примерно таким же по размеру, как более крупный HomePod. Дизайн устройства будет напоминать iMac G4.

По слухам, Apple планирует выпустить этот новый "умный" домашний дисплей в следующем году, однако сроки пока не уточняются. Ожидается, что дисплей будет оснащен умными технологиями, позволяющими контролировать устройства в доме и предоставлять информацию пользователю.



