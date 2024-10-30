Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что искусственный интеллект заменит человека в определенных профессиях.

Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека полностью, но будет значительно превосходить его производительность в некоторых областях. Хотя ИИ не способен выполнять все человеческие задачи, он может быть в 1000 раз эффективнее в некоторых случаях. В своем выступлении на саммите по ИИ в Индии, Хуанг отметил, что ИИ может выполнять до 50% работы человека на порядок лучше, но не может полностью заменить реальных людей в промышленности.



Главным вопросом, который возникает с развитием ИИ, является его воздействие на рабочие места. Хуанг отметил, что ИИ будет занимать часть рабочих мест, но сотрудники, которые научатся использовать эту технологию и повысят свою производительность, не будут замещены. Он призвал людей быть умнее технологий и заблаговременно приспосабливаться к новой среде.



Хуанг считает, что дальнейшее развитие технологии будет неизбежным. Он призвал к дальнейшему сотрудничеству между компаниями и правительствами для оптимального применения ИИ и максимизации его пользы.