Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, в то время как Avalanche использовала свой собственный движок Apex в прошлом.

Шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сундбергом, бывшим основателем Avalanche Studios, поделилась первыми внутриигровыми скриншотами своей новой игры с открытым миром, которая напоминает GTA. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, который отлично зарекомендовал себя в создании высококачественных игр. Раньше Avalanche Studios использовала свой собственный движок Apex для разработки игр Just Cause, Mad Max и Rage 2. Однако технический директор Liquid Swords, Фредрик Лённ, пояснил, что выбор Unreal Engine 5 связан с изменениями в отрасли, он зарекомендовал себя как отличное средство для создания высококачественных ААА-игр. Благодаря выбору Unreal Engine 5, Liquid Swords получает полный доступ к исходному коду и преимущества интеграции с другим программным обеспечением.

Liquid Swords была основана в декабре 2020 года и уже привлекла внимание игрового сообщества своим дебютным проектом. Пока нет дополнительной информации о самой игре, но первые скриншоты вызвали большой интерес и ожидание у фанатов жанра.