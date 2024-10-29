Это достижение было совершено с использованием процессоров Intel Core Ultra 200S

Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE материнская плата оснащена памятью DDR5 VColor CUDIMM, частота которой достигает 10600 МТ/с. Это достижение было сделано с помощью процессора Intel Core Ultra 200S. Gigabyte продемонстрировала свои возможности в разгоне этой материнской платы, достигнув такой высокой скорости памяти. Это становится все более обычным, поскольку и производители памяти, и производители материнских плат стремятся к поддержке высоких частот.

В своем последнем сообщении Gigabyte похвасталась, что пользователи могут достичь высокой частоты памяти на своих новых материнских платах Z890. Этот разгон был проведен с использованием материнской платы Z890 AORUS Tachyon ICE, специально разработанной для процессоров Core Ultra 200S. В системе был установлен комплект памяти V-Color CUDIMM 24GB, состоящий из двух модулей по 24 ГБ.

Хотя точная модель памяти V-Color CUDIMM неизвестна, предполагается, что это может быть модель Xfinity RGB DDR5 CUDIMM. Это демонстрирует, что память DDR5 становится все более мощной и способной работать на высоких частотах. Gigabyte продолжает вести гонку с конкурентами, предлагая новейшие материнские платы, которые могут поддерживать эти высокие частоты памяти. Все это говорит о возможностях разгона и мощности памяти DDR5.