Оверклокеры нашли способ разогнать процессор до рекордной частоты 7,5 ГГц на материнской плате ROG Maximus Z890 Apex

ASUS ROG Maximus Z890 Apex, оснащенная процессором Intel Core Ultra 9 285K, достигла рекордной тактовой частоты 7,5 ГГц. Эта комбинация материнской платы и процессора показала невероятный потенциал для разгона как самого процессора, так и оперативной памяти DDR5. Хотя процессоры Core Ultra 200S только что были представлены компанией Intel, оверклокеры уже приступили к битве за установление новых мировых рекордов.

ASUS ROG Maximus Z890 Apex является материнской платой для энтузиастов, основанной на чипсете Z890, и имеет 27-фазный MOSFET-модуль. Благодаря передовым системам охлаждения, она смогла достичь экстремально высоких тактовых частот как для процессора, так и для оперативной памяти. Эти показатели выше, чем когда-либо прежде.

ASUS опубликовала запись в своем блоге, где подробно описала результаты разгона на плате Z890 Apex. Оверклокер с псевдонимом "Elmor" применил жидкий азот AI Ln2 для охлаждения, чтобы достичь рекордной тактовой частоты процессора 7,5 ГГц. Это новое достижение подтверждает высокую производительность и потенциал платы с новыми процессорами Intel.

Кроме того, с помощью памяти DDR5 компания ASUS также побила рекорд скорости передачи данных. Используя DDR5 память с тактовой частотой 8800 МГц, достигнутой на материнской плате Z890 Apex, ASUS продемонстрировала улучшенные характеристики и возможности новой памяти.

