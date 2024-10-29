Обновленная функция позволяет пользователям видеть информацию о редактированных с помощью искусственного интеллекта изображениях

Google Photos получает новое обновление, которое добавляет возможность просмотра подробностей об отредактированных искусственным интеллектом изображениях. Компания Google стремится обеспечить прозрачность и этичность в использовании искусственного интеллекта, чтобы предотвратить размывание границ между подлинными и сгенерированными компьютером контентом. В обновлении Google Photos изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут маркироваться и обозначаться в информационном разделе.

Компания добавляет раздел с информацией об искусственном интеллекте рядом с другими данными, такими как имя файла и местоположение. Соответствующие метаданные будут сопровождаться значком "i" для получения дополнительной информации о редактировке. Для просмотра подробностей достаточно провести пальцем по изображению.

Это обновление является значительным для пользователей Android, iOS и веб-версии Google Photos, поскольку теперь они смогут легко определить, является ли изображение искусственно отредактированным или оригинальным. Данная функция улучшит прозрачность использования искусственного интеллекта, позволяя пользователям более точно понимать, какие изменения были внесены в их фотографии. Команда Google работает над смягчением проблем, связанных с цифровым контентом и этикой, и данное обновление является одним из шагов в этом направлении.



Использование искусственного интеллекта в редактировании фотографий становится все более распространенным, и Google прилагает усилия для обеспечения безопасности и прозрачности в этом процессе. Отображение информации об искусственном интеллекте на отредактированных фотографиях поможет пользователям различать оригинальное содержимое от измененного с помощью ИИ. Добавление поля "Кредит" в Google Photos также играет важную роль в отслеживании изменений, сделанных с помощью искусственного интеллекта. Это позволит пользователям легче определить, кто именно отредактировал их фотографии и кредитовать соответствующих авторов.