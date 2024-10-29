Новая игра Sniper Elite: Resistance, которая будет выпущена 30 января 2025 года, предлагает игрокам автономную историю, параллельную Sniper Elite 5

Новая игра Sniper Elite: Resistance, ожидаемая к выходу 30 января 2025 года, предлагает игрокам альтернативную историю, развивающуюся параллельно событиям Sniper Elite 5. В этой игре игроки будут контролировать Гарри Хокера, агента Управления специальных операций, во время сопротивления нацистской оккупации во Франции. Sniper Elite: Resistance будет доступна на различных игровых платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store как в физическом, так и в цифровом виде. Игра также будет доступна через Game Pass.

Игра Sniper Elite: Resistance будет доступна в стандартном и Deluxe изданиях. Deluxe издание будет включать сезонный пропуск, а предварительный заказ любой версии игры дает возможность получить бонусную миссию "Цель фюрера", дополнительный скин для оружия и винтовку Karabiner 98. Те, кто предварительно заказал Deluxe издание, также получат классический пистолет M1911 и два дня раннего доступа к игре. Разработчики от Rebellion Developments обещают уникальный опыт в игре с "непревзойденными механиками снайпинга, стелса и тактического боя от третьего лица, которые вы ожидаете от франшизы". В отличие от предыдущих игр, ориентированных на фронт Второй мировой войны, Sniper Elite: Resistance сфокусируется на представлении сопротивления нацистской оккупации.