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ddr22
Apple внедрит новую технологию LTPO3 Display в Apple Watch Series 10 и iPhone
В моделях iPhone 16 Pro установлены одни из лучших дисплеев для смартфонов, но компания не планирует останавливаться на достигнутом

Apple Watch Series 10 и iPhone могут получить новую технологию дисплеев LTPO3 Display, которая позволит повысить производительность и время автономной работы устройств. В настоящее время модели iPhone 16 Pro уже имеют одни из лучших дисплеев для смартфонов, но компания Apple стремится стать еще лучше. По информации от The Elec, Apple планирует применить технологию LTPO3, которая используется в Apple Watch, в будущих моделях iPhone. Это позволит увеличить энергоэффективность и производительность устройств. Новая технология дисплеев потребляет меньше энергии, поэтому iPhone смогут работать дольше без подзарядки.
В недавно анонсированных Apple Watch Series 10 уже использовались OLED-дисплеи LTPO3 с улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей моделью. Такие дисплеи содержат транзисторы из низкотемпературного поликристаллического кремния и добавку в виде оксида, которая снижает энергопотребление при сниженной частоте обновления. В результате получаются более энергоэффективные и производительные дисплеи.

В настоящий момент iPhone использует дисплеи LTPO2, которые не содержат оксидного слоя, в отличие от Apple Watch Series 10. Перенос технологии LTPO3 на iPhone позволит увеличить производительность устройства и время работы без подзарядки. Такое решение Apple может стать существенным фактором в привлечении пользователей к новым моделям iPhone. Улучшенное время автономной работы будет особенно важно для пользователей, которые часто пользуются своим смартфоном весь день и не хотят постоянно искать место для подзарядки.

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