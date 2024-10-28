Пользователи остаются при своих текущих устройствах, так как не видят значительных изменений в новой модели по сравнению с предыдущей

Apple Intelligence оказало бы существенное влияние на продажи iPhone 16. Аналитик заявил, что заказы на эти устройства были сокращены на 10 миллионов единиц, что свидетельствует о недостатке интереса со стороны потребителей. Одной из главных причин отсутствия спроса на iPhone 16 является отсутствие функции искусственного интеллекта, которую Apple обещала представить на мероприятии WWDC в прошлом году.

По словам аналитика, пользователи предпочитают оставаться на своих текущих устройствах, так как переход на iPhone 16 или iPhone 16 Pro не предоставит им никаких значительных изменений по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15 Pro. Кроме того, дизайн новых устройств остался прежним, несмотря на внесенные компанией изменения в стандартные модели iPhone 16. Недостаток инноваций в дизайне, особенно в моделях Pro, также отталкивает потребителей от приобретения новых устройств.



Кнопка управления камерой, которую ввела Apple, также не вызвала большого интереса у пользователей, так как они считают ее не очень практичной. Поэтому технологическое сообщество и широкая общественность с нетерпением ждут представления Apple Intelligence, который сможет повлиять на будущие продажи компании. Однако аналитик Минг-Чи Куо отмечает, что нет никаких доказательств, что новый искусственный интеллект принесет существенные изменения в продажах устройств Apple.



