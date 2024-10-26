Полноценный релиз Forever Skies должен был состояться в 2024 году, а версия 1.0 была представлена на PC и PlayStation

Релиз игры Forever Skies был отложен до 2025 года, а запуск версии 1.0 был представлен на PC и PlayStation. Причиной задержки стало решение разработчиков внести существенные изменения в дизайн и системы игры, чтобы достичь максимального качества. Однако период раннего доступа для игры все еще остается доступным на ПК в 2024 году, и первые бета-тесты кооперативного режима начнутся в ближайшие недели.

Описывая изменения, которые планируют внести в Forever Skies, разработчики детально рассказали о них в блоге Steam. Это включает в себя изменения в дизайне и улучшения во многих системах игры. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать игру более интересной и захватывающей для игроков.



Команда разработчиков подтвердила, что игра будет иметь скидку в 30% с момента объявления о задержке. Это предоставляет возможность игрокам ознакомиться с игрой до ее окончательного релиза, когда она будет переделана с учетом всех изменений и улучшений.