Компания Apple работает над обновлением аксессуаров, как указывает обнаруженный код в релиз-кандидате iOS 18.1

Apple работает над обновленными версиями Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad, согласно обнаруженному коду в релиз-кандидате iOS 18.1. Обновления аксессуаров Apple обычно сопровождают новые аппаратные релизы или релизы операционных систем. В коде iOS 18.1 также содержатся ссылки на новые версии аксессуаров, а также указания на наличие Touch ID и цифровых панелей на некоторых моделях. Пока нет подробной информации о том, какие конкретные изменения будут внесены в дизайн или функциональность этих аксессуаров.

Особое внимание пользователей сосредоточено на обновленной версии Magic Mouse. Существует надежда, что новая версия исправит неудобное расположение порта зарядки, с которым столкнулись пользователи в предыдущих моделях. Он позиционирован на дне мыши, что затрудняет зарядку при использовании ее во время работы. Многие пользователи выразили желание увидеть этот дизайн измененным или перенести порт зарядки на другую сторону мыши.

Новая версия Magic Mouse также может быть оснащена улучшенной производительностью и возможностями. Обновленный Magic Keyboard и Magic Trackpad также, вероятно, получат некоторые улучшения. Однако, конкретные детали по-прежнему неизвестны. В свете этого, некоторые предполагают, что они могут быть анонсированы вместе с iPhone 16.



