К сожалению, подробности о начальной конфигурации не разглашаются.

Компания Erying представила новые материнские платы Intel 14th Gen «HX» MoTD. Эти материнские платы также могут быть оснащены процессорами Core i9 14900HX, Core i7 14700HX и Core i7 14650HX, а также радиатором Vapor Chamber.

Особенностью новых материнских плат Erying Intel 14th Gen «HX» MoTD является то, что они основаны на процессорах Intel 14th Gen «HX» Raptor Lake Refresh. Эти процессоры предназначены для мобильного сегмента, но вместо сокета LGA они используют процессоры BGA.

Материнские платы Erying Intel 14th Gen «HX» MoTD были представлены на площадке Tmall по цене 1799 юаней или 252 доллара США. Однако, пока неясно, будет ли процессор и материнская плата доступны по этой цене и какова будет начальная конфигурация.

К сожалению, подробности о начальной конфигурации не разглашаются.