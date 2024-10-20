Режим X3D Turbo от Gigabyte - это специфическая функция BIOS, которая обеспечивает до 35% более высокую производительность в играх на процессорах AMD Ryzen 9000X3D с 3D V-Cache.

Gigabyte представила новую функцию BIOS под названием "X3D Turbo Mode", которая способна повысить игровую производительность на 35% для процессоров AMD Ryzen 9000X3D с 3D V-Cache. Эта функция разработана специально для материнских плат Gigabyte и может быть использована не только с последними процессорами Zen 5, но и с более старыми моделями Ryzen 9000 без X3D и Ryzen 7000X3D на базе Zen 4.

X3D Turbo Mode предлагает увеличение производительности до 20% для процессоров без X3D и до 35% для процессоров Ryzen 9000X3D. Эта функция обеспечивает геймерам возможность максимально раскрыть потенциал своих процессоров всего одним нажатием кнопки.

Gigabyte подтверждает, что режим X3D Turbo Mode может быть активирован на материнских платах Gigabyte, которые поддерживают данную функцию. Это значит, что пользователи смогут оптимизировать производительность своих процессоров Ryzen без необходимости в дополнительном оборудовании или программном обеспечении.