AMD Ryzen AI Max 300 или Strix Halo станет самой мощной серией APU на сегодняшний день.

AMD подтверждает, что в последней версии драйвера чипсета присутствует APU с названием Ryzen AI Max 300 Strix Halo. Эта информация была обнаружена на официальном сайте ASUS. Драйвер чипсета AMD v6.10.02.1849 подтверждает наличие APU следующего поколения Strix Halo с названием Ryzen AI Max 300. Ранее было сообщено, что новые APU Strix Halo от AMD будут иметь аналогичное название с чипами Strix Point.

Эта информация стала известна благодаря утечке с официального сайта ASUS, которую обнаружил пользователь @9550pro(HXL). Он обнаружил, что последний драйвер чипсета AMD поддерживает новые чипы Ryzen AI Max 300 или Strix Halo. В примечаниях к выходу драйвера упоминается эта серия APU вместе с другими сериями процессоров.

AMD Ryzen AI Max 300 или Strix Halo будет самой мощной серией APU на сегодняшний день. Они будут оснащены до 16 ядер Zen 5 и 40 вычислительными блоками для интегрированной графики на базе RDNA 3.5. В настоящее время максимальное количество вычислительных блоков в APU Strix Point составляет 16 и они оснащены графической картой Radeon 890M. APU Strix Point, которые также называются процессорами Ryzen AI 300, являются достаточно мощными.



