Пользователи iPhone 16 и более старых моделей столкнулись с проблемой чрезмерного разряда аккумулятора после обновления до iOS 18.

Появление новой линейки iPhone 16 на рынке проходило довольно успешно, однако некоторые пользователи начали столкнуться с проблемами разрядки аккумулятора после обновления до операционной системы iOS 18. Вследствие этого, устройства старых моделей iPhone также столкнулись с подобными проблемами. Хотя Apple выпустила несколько обновлений, включая iOS 18.0.1, чтобы исправить ситуацию, некоторые проблемы все еще остаются нерешенными.

Сообщества пользователей стали обсуждать проблему разрядки батареи на форуме Reddit и на страницах поддержки Apple. Один из пользователей с ником Ok-Interest-6561 пожаловался, что "Новый iPhone 16 Pro, в то время как обладает лучшей батареей и дольше держит заряд, все равно теряет примерно 10-15% заряда за ночь, когда не используется, а просто лежит на прикроватной тумбочке". Другой пользователь провел эксперимент, сравнив время работы iPhone 16 Pro с предыдущей моделью iPhone 12 и подтвердил проблему экспоненциальной разрядки аккумулятора.

Apple пока не признала эту проблему и не предоставила официальный комментарий по этому поводу. Хотя некоторые пользователи смогли решить проблему путем сброса настроек или переустановки операционной системы, не все получили положительный результат.