Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache достигает скорости памяти DDR5-8800 на ASUS ROG Crosshair X870E HERO с технологией NitroPath.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache показал впечатляющие результаты при разгоне памяти на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E. Обладая технологией 3D V-Cache и поддерживая память до DDR5-8800, этот процессор предоставляет высокие возможности для экстремального разгона. Был проведен тест, в котором процессор был совмещен с модулями памяти G.Skill Trident Z5, расчетными на скорость DDR5-8000. Этот комплект считается high-end, но тестировщики были заинтересованы в проверке возможностей разгона памяти новых процессоров Zen 5 и материнских плат ROG Crosshair X870E.

Использование новой технологии NitroPath, предлагаемой ASUS, улучшает стабильность и обеспечивает оптимальное маршрутизацию данных между процессором и памятью. Это позволяет достичь высоких скоростей памяти и преимуществ, особенно при разгоне.

Результаты тестов показали, что процессор AMD Ryzen 7 9800X3D 3D V-Cache с легкостью разогнал память до скорости DDR5-8800.

Образец процессора AMD Ryzen 7 9800X3D показал хорошую совместимость с этой технологией, что означает, что пользователи могут получить значительный прирост производительности при использовании этой комбинации.