Модуль памяти предназначен для процессорной платформы Intel Core Ultra 200S Desktop.

Компания G.Skill представила свои новейшие модули памяти CUDIMM для процессорной платформы Intel Core Ultra 200S Desktop. Эти модули памяти являются более быстрыми, чем обычные модули DIMM DDR5. Память была впервые представлена на выставке Computex 2024. Официальный аккаунт G.Skill опубликовал фотографию модуля памяти Trident Z5 CK, который работает по стандарту CUDIMM.

Модули памяти DDR5 CUDIMM (ECC RDIMM) обладают встроенным драйвером тактового генератора, который поддерживает ECC или код коррекции ошибок. Это позволяет обнаруживать и исправлять ошибки, что повышает надежность и производительность памяти. Кроме того, память CUDIMM обеспечивает более высокую производительность.

Модуль памяти Trident Z5 CK DDR5 CUDIMM от G.Skill предназначен для использования с платформой Intel Core Ultra 200S Desktop и может обеспечить максимальную производительность при выполнении сложных задач. Эта оперативная память подходит как для игровых компьютеров, так и для рабочих станций.