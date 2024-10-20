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ddr22
Rambus представила первые в отрасли модули памяти DDR5 MRDIMMs и RDIMMs со скоростями до 12 800 МТ/с
Новые модули MRDIMM и RDIMM позволяют повысить производительность и имеют беспрецедентную пропускную способность и объем памяти.

Компания Rambus представила новую технологию памяти DDR5, которая обещает значительное увеличение производительности со скоростью до 12 800 МТ/с. Эта новая технология включает в себя модули MRDIMM и RDIMM, которые предлагают высокую пропускную способность и больший объем памяти для центров обработки данных с высокими вычислительными и нагрузками искусственного интеллекта.

Модули RDIMM, оснащенные драйвером тактовой частоты регистрации (RCD) Gen5, могут работать со скоростью 8000 МТ/с.

Модули MRDIMM, в свою очередь, оснащены драйвером мультиплексированного регистрирующего тактового генератора (MRCD) и мультиплексированным буфером данных (MDB). Эти компоненты позволяют модулям MRDIMM работать на скорости до 12 800 МТ/с, что в два раза превышает скорость DRAM.

Кроме того, компания Rambus разработала ИС управления питанием второго поколения (PMIC5030) для модулей DDR5 RDIMM 8000 и MRDIMM 12800. Этот ИС обеспечивает высокий ток при низком напряжении, позволяя поддерживать более высокие скорости и увеличенное количество микросхем DRAM и логики на модуле.

#rambus
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