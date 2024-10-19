Выпуск Snapdragon Dev Kit от Qualcomm был похож на стратегию Apple по выпуску комплекта разработчика, облегчающего переход приложений с одной платформы на другую.

Компания Qualcomm прекратила выпуск своего мини-ПК Snapdragon Dev Kit на базе Snapdragon X Elite, так как он не соответствовал их стандартам качества. Они объявили об этом в электронном письме, отправленном тем, кто уже оформил заказ. К счастью, компания предложит полную компенсацию тем, кто уже потратился на приобретение этого набора. Однако неясно, будет ли Qualcomm продолжать выпускать его в будущем. В дальнейшем, купившие Snapdragon Dev Kit не должны возвращать его обратно.

Snapdragon Dev Kit, выпущенный Qualcomm, имел сходство с стратегией, применяемой Apple, когда та выпускала комплекты разработчика, упрощающие портирование приложений между платформами.