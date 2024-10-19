Американские санкции, введенные в 2020 году, не позволяют TSMC продавать Huawei самые современные продукты.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) заверила, что она будет соблюдать все правила, запрещающие ей продавать чипы и иметь деловые отношения с Huawei. Согласно американскому законодательству, Huawei запрещено приобретать высококлассные чипы, произведенные с использованием технологий американского происхождения, в связи с чем в США ведется расследование в отношении компании. Данное расследование возглавляет Министерство торговли и оно связано с поставками чипов TSMC, используемых компанией Huawei в смартфонах и системах искусственного интеллекта. TSMC заявила, что она примет быстрые меры для решения любых проблем, которые могут возникнуть из-за потенциального несоответствия требованиям после расследования.

