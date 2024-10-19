Intel сместит фокус на создание экономически эффективных решений для искусственного интеллекта с помощью Gaudi 3.

Intel объявила о своем решении не конкурировать с NVIDIA на рынке искусственного интеллекта и вместо этого сосредоточиться на создании экономически эффективных решений с помощью своих графических процессоров Gaudi 3 AI. Целью компании является предложение продуктов с лучшим соотношением цены и производительности, которые будут привлекательны для широкой аудитории.

Они поняли, что соревнование с NVIDIA в гонке "вычислительных мощностей" не приведет к устойчивому бизнесу, поэтому они переключили свое внимание на более незаселенный сегмент рынка - экономически эффективное внедрение ускорителей искусственного интеллекта. Intel считает, что их графические процессоры Gaudi 3 AI предложат одно из лучших соотношений цены и производительности на рынке.

Но, несмотря на это, они признают, что эти GPU не могут соперничать с последними разработками NVIDIA в производительности. Однако они отмечают, что Gaudi 3 AI идеально подходят для создания эффективных систем, которые будут выполнять задачи и модели на основе открытого исходного кода. Intel утверждает, что их продукты будут иметь превосходное сочетание производительности и цены, что может привлечь большую часть индустрии.