Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, выразил положительное отношение к созданию альянса x86 с участием Intel и AMD, поскольку он считает, что это необходимо для сохранения архитектуры.

Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, приветствует создание альянса x86 между Intel и AMD, считая его необходимым для сохранения архитектуры и ее целостности. Альянс x86 был сформирован в ответ на растущую конкуренцию на рынке, и его главная цель - обеспечить кросс-совместимость и продвинуть будущее развитие архитектуры. Хуанг отмечает, что x86 является крайне важной для NVIDIA, поддерживая ее на различных платформах, включая ПК, рабочие станции и центры обработки данных.

Указывая на фрагментацию архитектуры, Хуанг подчеркивает важность ее объединения и сохранения ее основных характеристик. Он считает, что архитектура x86 должна оставаться x86 и не должна меняться без необходимости. Генеральный директор выражает свое удовлетворение тем, что альянс x86 старается объединить отрасль, чтобы сохранить и развивать эту архитектуру.

Влияние NVIDIA на рынке искусственного интеллекта (ИИ) стало одной из основных причин создания альянса x86. Интересно отметить, что Хуанг не реагирует на этот аспект и делает упор исключительно на сохранение и укрепление архитектуры.



