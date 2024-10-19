В свежих бенчмарках процессор Intel Core Ultra 9 285K демонстрирует превосходство в программе Blender, а также имеет проблемы с охлаждением.

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K, а также Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K были протестированы в различных бенчмарках. Процессор Intel Core Ultra 9 285K на 19% превосходит 14900K в бенчмарке Blender.

Процессоры были выпущены компанией Intel 10 октября в рамках новой серии Core Ultra 200, из которой вышло пять моделей для первоначального запуска. Самый быстрый процессор из этой серии - Core Ultra 9 285K, имеющий 24 ядра/24 потока и конкурирующий с текущим флагманом Core i9 14900K из семейства Raptor Lake Refresh.

Недавно процессор Intel Core Ultra 9 285K был протестирован в двух разных программах, и в целом продемонстрировал хорошие результаты в многопоточных бенчмарках. Однако у него возникли некоторые проблемы. Как отметил пользователь @momomo_us, сейчас рецензенты проводят тесты Core Ultra 9 285K в программах CPU-Z, используя материнскую плату ASRock Z890 Steel Legend WiFi. Неизвестно, какая система охлаждения использовалась, но похоже, что она не справилась с охлаждением этого процессора.

Результаты тестов показывают, что процессор Intel Core Ultra 9 285K обладает высокой производительностью в многопоточных задачах, превосходя процессор Core i9 14900K в бенчмарке Blender на 19%. Однако, изображения, представленные в статье, также показывают, что процессор нагревается до очень высоких температур во время работы.