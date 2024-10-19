Генеральный директор компании, Хакан Абрак, рассказал в интервью, что их целью является создание игры, которая не только будет единичным проектом, но и станет основой для будущей трилогии.

IO Interactive, разработчик игр, включая серию Hitman, стремится создать игровую франшизу на основе фильмов о Джеймсе Бонде. Игра, изначально названная "Project 007", не будет просто адаптировать существующие фильмы, а представит собой оригинальную историю, развивающуюся в серию игр. CEO компании, Хакан Абрак, поделился этими деталями в интервью IGN.

Одним из ключевых элементов игры будет новый персонаж - Бонд, созданный с нуля именно для геймеров. Команда IO Interactive хотела, чтобы игроки смогли почувствовать, что этот Бонд принадлежит именно им.

IO Interactive также стремится сделать Project 007 не просто игрой, а целой игровой франшизой. Хотя пока это только первая игра, в дальнейшем разработчики планируют создать трилогию и дальнейшее развитие истории.

Проект 007 уже обратил на себя внимание фанатов серии игр и фильмов о Бонде.