Она будет доступна через сервис подписки Game Pass.

Компании Kepler Interactive и Sandfall Interactive объявили о том, что их пошаговая ролевая игра Clair Obscur, известная также как Expedition 33, выйдет весной 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна через сервис подписки Game Pass в день ее запуска. Одним из ключевых анонсов был состав актеров озвучки, включающий несколько известных имен.

Главную роль в игре исполнит Чарли Кокс, наиболее известный по роли Сорвиголовы в телесериале Marvel и фильме «Звездная пыль». Он будет играть Густава, находчивого инженера, который борется с Красочницей и стремится вернуть будущее детям Люмьера. Другую главную роль, Луне, исполнит Кирсти Райдер, известная по фильму «Песочный человек» и игре Sifu. Луне – страстный ученый и маг, который стремится разгадать тайну Красотки и найти дальнейший путь для экспедиции.



Также в составе актеров озвучки будет звезда киноиндустрии Энди Серкис, который сыграет Ренуара. Ренуар – сильный и страстный человек, готовый заплатить любую цену за победу. Его герой понимает, что достижение цели требует жертв.



Бен Старр, известный своей ролью Клайва Росфилда в игре Final Fantasy, также примет участие в проекте, хотя конкретная информация о его роли пока не раскрыта.