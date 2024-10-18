Компания Qualcomm пока не отказывается от идеи приобретения Intel и ожидает президентских выборов в США, чтобы принять окончательное решение.

Компания Qualcomm остается заинтересованной в приобретении Intel и пока не отказалась от этого плана. Однако, согласно информации, компания собирается дождаться результатов президентских выборов в США, прежде чем принимать окончательное решение о сделке. Ожидается, что Qualcomm будет анализировать политику и антимонопольное законодательство новой администрации перед тем, как приступить к приобретению.

Это предложение вызывает интерес в свете доминирующего положения Qualcomm в сфере производства чипов для мобильных устройств и ее попытки поглотить Intel, компанию, владеющую значительным рынком процессоров для ПК.

Qualcomm ожидает смены правительства и, вероятно, хочет получить больше информации о будущем антимонопольного законодательства и прочих политических факторов, влияющих на такую сделку.