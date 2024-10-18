Великобритания рассматривает возможность сделать USB-C стандартным портом для зарядки, чтобы соответствовать нормам ЕС и сократить количество электронных отходов

В Великобритании рассматривается возможность принятия стандарта USB-C для зарядки электронных устройств, в соответствии с нормами Европейского союза и с целью сокращения количества электронных отходов. В настоящий момент проводятся общественные консультации и рассматривается вопрос об обязательном использовании USB-C для зарядки различных устройств. Компании все чаще стремятся к сокращению электронных отходов и предпочитают использовать простые и универсальные процессы для своих пользователей.

После того, как Европейский союз принял USB-C в качестве стандарта для зарядки электронных устройств, британское правительство также планирует перейти на этот стандарт и уже начало проводить публичные консультации, чтобы оценить необходимость внедрения USB-C в качестве стандарта и потенциальные последствия такого изменения. Управление по стандартам продукции и безопасности, входящее в состав британского министерства по делам бизнеса, занимается этим вопросом.