Разъемы питания 12V-2x6 могут быть использованы в потребительских GPU следующего поколения.

Intel и AMD сейчас тестируют разъемы питания 12V-2x6 для использования в своих следующих поколениях графических процессоров (GPU). Они следуют примеру NVIDIA, которая уже перешла с разъема питания 12VHPWR на новые разъемы 12V-2x6. Этот переход вызвал некоторые проблемы и финансовые потери для партнеров NVIDIA, которые были вынуждены отказываться от услуг RMA из-за ошибок в разъеме питания. Но, похоже, Intel и AMD все равно собираются использовать новые разъемы питания.

СМИ Prohardver сообщает, что Intel и AMD тестируют разъемы питания 12V-2x6 с партнерами-производителями. Однако, пока неизвестно, будут ли эти разъемы использованы в следующих релизах GPU компаний. В отличие от NVIDIA, Intel и AMD не имели проблем с использованием традиционных 8- и 6-контактных разъемов питания, поэтому они не имеют необходимости срочно переходить на новые разъемы.

