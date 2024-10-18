Во время первых пяти недель, после выхода игры, в нее заглянуло более 11 миллионов игроков.

Игра «XDefiant» не будет закрыта после окончания четвертого сезона, заявил исполнительный продюсер Марк Рубин из Ubisoft San Francisco. Несмотря на то, что игра столкнулась с проблемами после релиза, включая уход большого количества игроков и недовольство из-за микротранзакций, Ubisoft решила продолжить поддержку проекта.

За первые пять недель после релиза, игра привлекла более 11 миллионов игроков, но затем наблюдался сильный отток пользователей. В конце августа инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft была недовольна количеством игроков и связанными с ними микротранзакциями. Он также упомянул, что студии Ubisoft San Francisco было дано время до конца четвертого сезона, чтобы показать положительные результаты.



Однако Марк Рубин заявил, что игра продолжит свое существование и после окончания четвертого сезона. Он подчеркнул, что студия работает над улучшением игры и доведением ее до уровня, который устроит игроков и увеличит их число. Рубин также выразил благодарность фанатам за их поддержку и веру в проект.



Вместе с этим анонсом, Рубин также поделился некоторыми дальнейшими планами для игры. Он заявил, что команда активно работает над новым контентом, включая новые миссии, карты, классы и возможности для персонализации. Он призвал игроков оставаться на связи и следить за обновлениями, которые будут выпускаться в ближайшем будущем.