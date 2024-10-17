Компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, была осведомлена о проблеме привыкания к приложению и его негативном влиянии на детей, но не предприняла достаточно мер для ограничения его использования.

Компания ByteDance, владеющая популярной социальной платформой TikTok, оказалась в центре внимания после того, как стали обнародованы документы, раскрывающие проблему привыкания и негативного воздействия приложения на детей. Из утечки документов следует, что компания знала о вреде, который TikTok может причинить ментальному и социальному развитию детей, но мало что предприняла для установления ограничений на его использование. В результате отсутствия конкретных мер по снижению негативного воздействия TikTok на детей, компания ByteDance сейчас сталкивается с судебными исками и растущим давлением со стороны общественности. Ранее введенные ограничения на время работы с экраном оказались неэффективными и возникла необходимость в более серьезных действиях для решения проблемы.



Документы, ставшие частью длительного расследования, были представлены в рамках судебного иска против компании TikTok. Они описывают проблему привыкания к приложению и его потенциально опасные последствия для развития детей. Критики обвиняют компанию ByteDance в безответственности и небрежности в отношении детской безопасности. Это может повлечь для компании серьезные последствия, включая запрет ее деятельности.

В свете обнародования этих документов, компания будет сталкиваться с усиленным давлением со стороны регуляторов и возможными правовыми последствиями. Каким будет окончательное решение по этому вопросу и насколько серьезными будут последствия для компании ByteDance пока остается неизвестным.