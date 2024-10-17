Новый iPad mini 7 является частью планов компании по расширению возможностей искусственного интеллекта.

Apple представила новый iPad mini 7 с множеством новых функций и обновленными характеристиками. Это устройство является частью стратегии компании по интеграции искусственного интеллекта в их продукты и оно предоставляет поддержку Apple Intelligence. Кроме того, iPad mini 7 оснащен новым чипом A17 Pro, который обеспечивает 30-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью. Также объем памяти в базовой модели удвоен по сравнению с предшественником.

Внешне новый iPad mini 7 выглядит так же, как предыдущая модель. Это уже второе поколение редизайна, и оно соответствует требованиям премиум-класса. Однако, хотя дизайн остался прежним, внутренности улучшены, что делает это устройство привлекательным выбором для покупателей, желающих обновить свои устройства или приобрести новый iPad.



Также, повышенный объем памяти делает iPad mini 7 еще более мощным и способным работать с большим количеством данных и приложений.

Цена на новый iPad mini 7 остается неизменной по сравнению с предыдущей моделью.