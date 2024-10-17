По прогнозам одного из аналитиков, этот чипсет станет не только самым дорогим релизом компании на сегодняшний день, но и принесет наибольшую прибыль.

Компания Qualcomm ожидает, что ее последняя модель чипсета Snapdragon 8 Gen 4 принесет большую прибыль в четвертом квартале 2024 года. По прогнозам аналитика, поставки нового чипсета увеличатся на 50 процентов по сравнению с предыдущей моделью Snapdragon 8 Gen 3. Это позволит компании увеличить ее доходы и прибыль.

Аналитик также указывает, что Snapdragon 8 Gen 4 будет самым дорогим релизом компании, который принесет наибольшую прибыль. Он ожидает, что средняя цена продажи чипсета увеличится на 15 процентов, до 180 долларов за единицу.

Прогнозы также указывают, что компания сможет поставить около 9 миллионов единиц Snapdragon 8 Gen 4. Это большое количество чипсетов, которые будут проданы по высокой цене, что гарантирует большую прибыль. Сообщается, что Samsung уже заказала большую партию Snapdragon 8 Gen 4.