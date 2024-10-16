Игра основана на популярной научно-фантастической франшизе от Bungie.

Компания NetEase анонсировала разработку нового мобильного ролевого шутера под названием Destiny: Rising, основанного на популярной научно-фантастической франшизе от Bungie. Действие игры будет происходить в альтернативной временной шкале, после Темного века. Сюжет игры будет разворачиваться в эпоху, когда человечество, объединившись с помощью Железных Лордов, начинает бороться с инопланетными силами, стремящимися его уничтожить. В игре игроки будут иметь возможность выбрать вид от первого или третьего лица, и использовать сенсорный экран или геймпад для управления. В отличие от предыдущих игр Destiny, в Destiny: Rising будет представлено несколько играбельных героев, каждый со своей историей, характером и набором навыков.

Игра поддерживает различные игровые режимы, включая миссии в кампании, кооперативные "Страйки" на шесть игроков, а также новые режимы PvP и PvE. Компания уделила особое внимание кооперативной игре, позволяя пользователям создавать кланы и объединяться в группы для совместного преодоления сложностей игры. Графика и визуальные эффекты будут на высоком уровне.

Управление в игре будет интуитивным и разнообразным, и игроки смогут выбрать подходящий для них метод управления. В игре будут доступны различные виды оружия, брони и экипировки, которые игроки смогут выбирать и улучшать по мере прогресса. Игра будет постоянно обновляться и дополняться новым контентом.