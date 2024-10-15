Игра разрабатывается Big Fan Games в сотрудничестве с Disney Games.

Disney TRON: Catalyst - новая приключенческая игра, разработанная Big Fan Games совместно с Bithell Games и Disney Games. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в 2025 году. События игры происходят в мире TRON и являются продолжением истории Arq Grid, представленной в игре TRON: Identity.

Игроки снова окунутся в будущий мир TRON и станут играть за персонажа по имени Экзо. Она будет использовать диск идентичности и управлять световым циклом, чтобы сражаться и выполнять задания в мире Сети Arq Grid. Сеть находится на грани краха, и игрокам предстоит разобраться, почему это происходит и как можно решить эту проблему.

Главный герой Экзо - многогранный персонаж, и игроки смогут наблюдать, как она учится на своих ошибках, пытаясь завершить свой квест и преодолеть различные препятствия, чтобы открыть новые пути и секреты Сети Арк. Игроки смогут инициировать временные петли и использовать силу петли Глюка.

Игра будет использовать изометрическую графику и предложит разнообразные задания и испытания, которые игроки смогут пройти, используя свои навыки в бою и мастерство управления световым циклом.