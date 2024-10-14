Наличие большего объема кэш-памяти, например, L2 и L3, позволяет Dimensity 9400 хранить больше данных и обрабатывать несколько процессов одновременно без доступа к физическому хранилищу, что приводит к более быстрому времени отклика

MediaTek представила Dimensity 9400, обновленную версию Dimensity 9300, с увеличенным на 50% объемом кэш-памяти L3 до 12 МБ. Объем кэш-памяти каждого ядра Dimensity 9400 значительно увеличился благодаря переходу MediaTek на 3-нм техпроцесс TSMC "N3E". По сравнению с прошлогодним Cortex-X4, одноядерное ядро Cortex-X925 super core в Dimensity 9400 теперь имеет 2 МБ кэш-памяти L2. В то время как Dimensity 9300 пришлось пойти на компромисс с использованием кэш-памяти L2 для некоторых ядер, Dimensity 9400 имеет 1 МБ кэш-памяти L2 для всех ядер Cortex-X4 и 512 КБ кэш-памяти L2 для ядер Cortex-A720.

Наличие большего объема кэш-памяти, например, L2 и L3, позволяет Dimensity 9400 хранить больше данных и обрабатывать несколько процессов одновременно без доступа к физическому хранилищу, что приводит к более быстрому времени отклика. При уменьшении количества запросов к внутренней памяти также снижается энергопотребление. Объедините это с 3-нм технологическим процессом N3E от TSMC, и Dimensity 9400 потенциально может стать одним из самых эффективных доступных чипсетов. Будущие тесты производительности будущих Android-смартфонов продемонстрируют, как увеличенные размеры кэш-памяти L2 и L3 влияют на общую производительность.